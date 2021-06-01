Как в Коми стартовал основной период проведения ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

31 мая в Коми был дан старт основному периоду проведения ЕГЭ. 1278 выпускников 11 классов республики стали первыми, кто в 2021 году написал единый государственный экзамен. О

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Коми Олег Холопов: «Основной период ЕГЭ продлится до 2 июля, включая резервные дни. В первый день экзаменационной кампании прошли экзамены по трем предметам: 625 выпускников сдали химию, 491 - литературу и 162 – географию».

Экзаменационная работа по географии состояла из 27 заданий, на ее выполнение отводилось 3 часа (180 минут). Участники экзамена могли пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. ЕГЭ по литературе включала 17 заданий, на ее выполнение отводилось 3 часа 55 минут Работа по химии состояла из 35 заданий, на ее выполнение давалось 3,5 часа.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня, сообщает пресс-служба Минобразования Коми.

По всей республике задействовано 43 пункта проведения экзамена (ППЭ). Всего в этом году экзамены сдадут почти 4600 выпускников

Ключевой особенностью государственной итоговой аттестации – 2021 стало то, что для получения аттестата о среднем общем образовании выпускнику 11 класса достаточно сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам (русский язык и математика) или ЕГЭ по русскому языку. Такой формат выбрала та часть выпускников, которые ориентированы на поступление в организации среднего профессионального образования, это порядка 500 человек.

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