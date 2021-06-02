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Здоровье2 июня 2021 11:15

Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Коми

Скончались от ковида в Коми уже 968 пациентов
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 2 июня в России 8 832 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 34 новых случая.

Сейчас в республике 44 214 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 42 792 человека (за сутки выздоровели 30 пациентов).

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