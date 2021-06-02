Ухтинка заплатит штраф за неразмещение информации о COVID-2019 после приезда из ОАЭ

В мае 2021 года Ухтинским городским судом привлечена к административной ответственности жительница Ухты, которая 23 января 2021 года прибыла в Россию из ОАЭ. Фото: из архива "КП"

Жительница Ухты вернулась на родину из Арабских Эмиратов и не разместила на Госуслугах информацию о результатах исследования на COVID-2019. Ей прилетел штраф. Причем немаленький, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

В мае 2021 года Ухтинским городским судом привлечена к административной ответственности жительница Ухты, которая 23 января 2021 года прибыла в Россию из ОАЭ. Вопреки положениям пункта 2.2 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» женщина не разместила в течение трех календарных дней со дня прибытия домой информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей. Постановление вступило в законную силу.

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