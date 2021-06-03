В Коми выявлено 35 случаев заражения коронавирусом за сутки

Новых смертей от коронавируса не зафиксировано. Фото: из архива "КП"

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 3 июня в России 8 933 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 35 новых случаев.

Сейчас в республике 44 249 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, новых смертей за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 42 823 человека (за сутки выздоровел 31 пациент).

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