Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье3 июня 2021 11:25

В Коми выявлено 35 случаев заражения коронавирусом за сутки

Никто не умер
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новых смертей от коронавируса не зафиксировано.

Новых смертей от коронавируса не зафиксировано.

Фото: из архива "КП"

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 3 июня в России 8 933 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 35 новых случаев.

Сейчас в республике 44 249 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, новых смертей за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 42 823 человека (за сутки выздоровел 31 пациент).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19

Чего ещё ждать после вакцинации? (подробности)

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости