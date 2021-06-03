Фото: мэрия Сыктывкара.

В Сыктывкаре появятся цветники в форме цифры «100», сообщает столичная мэрия.

Такое решение принято в преддверии празднования юбилея региона, и на склоне у Академического театра драмы имени В. Савина и около детского сада № 29 появятся цветники в форме цифры «100».

Всего в этом году цветы будут высажены на 36 клумбах общей площадью 5,7 тысяч квадратных метров. Сегодня цветники высаживают на Стефановской площади, затем работы начнутся у мемориального комплекса «Вечная слава».

Для оформления цветников разработан эскизный проект, в соответствии с которым подрядчик высаживает цветы. В проект входят фигуры в форме волн, ромбов, треугольников, квадратов.

Напомним, что с 2020 года перечень цветов изменился - теперь на клумбах высаживают и многолетние цветы.

Всего в оформлении цветников будет использовано 30 видов растений, среди которых бархатцы белого, желтого и оранжевого цветов, кохия, циценария, ромашки, малиновые и фиолетовые петунии, пижма красная и спирея, разные цвета бегонии, сальвии и несколько видов хосты и астильбы.

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