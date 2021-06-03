Свыше шести тысяч воркутинцев привились от коронавируса

Фото: мэрия Воркуты.

Воркутинцы активно вакцинируются против COVID-19, радуется мэрия заполярного города.

Воркутинцы активно принимают участие в прививочной кампании против коронавирусной инфекции. На 3 июня полный цикл вакцинации вакцинами «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V») и «ЭпиВакКорона» прошли 6 007 воркутинцев, еще 1 603 получили первый компонент вакцины.

Кроме того, на указанную дату новых случаев заболевания COVID-19 не выявлено. Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфекция была диагностирована у 4 949 жителей и гостей города, выздоровели 4 879 человек. Летальных исходов 61.

В настоящее время в воркутинской инфекционной больнице на лечении находятся десять пациентов с COVID-19.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции противопоказана детям до 18 лет, людям с признаками ОРВИ и переболевшим коронавирусной инфекцией в предыдущие шесть месяцев, гражданам, имеющим онкологические заболевание, за исключением стадии стойкой ремиссии, беременным и кормящим женщинами.

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