В Коми за сутки нет погибших от COVID-19

За сутки от коронавируса никто не умер в Коми. Фото: из архива "КП"

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 4 июня в России 8 947 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 34 новых случая.

Сейчас в республике 44 283 лабораторно подтвержденных случаая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, новых смертей за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 42 850 человека (за сутки выздоровел 27 пациентов).

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