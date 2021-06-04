В конном центре обитает много живности. Фото: Нина ЮШКОВА

Сыктывкарский конный центр «Аврора» приглашает всех неравнодушных на субботник завтра, 5 июня в 9:00. Информацию с подробностями опубликовали в официальной групп центра в вк.

Блинчики и чай будут

По словам благодарного руководителя конного центра Натали Денисовой, 5 июня в «Авроре» состоится генеральная уборка территории до строительства нового помещения. Основные завалы, больше десяти грузовиков, после страшного пожара, который случился в ночь с 19 на 20 января этого года, вывезли еще зимой, сейчас планируется убрать все оставшиеся после пожарища следы.

И все хотят жить в тепле и уюте. Фото: Нина ЮШКОВА

— Мы уже нашли на субботу погрузчик и самосвал. Нужны только мужские рабочие руки, чтобы помочь подобрать и загрузить весь мусор. Приходите, если сможете помочь. Отблагодарим каждого горячим чаем и домашними блинчиками, — обещает Наталья.

А также добавляет, что 7 июня в «Аврору» завезут песок для рекультивации места пожарища. В этот же день планируется встречу с проектировщиками нового здания.

Приходите, если сможете помочь. Отблагодарим каждого горячим чаем и домашними блинчиками, — обещают в конном центре. . Фото: Нина ЮШКОВА

Всё дорого!

Наталья сетует: тревожно, что все стройматериалы, необходимые для ремонта, подорожали за весну более чем в полтора раза: пиломатериалы (часть из них уже имеется), базальтовый утеплитель, фанера, вагонка, несколько поддонов кирпича, бетон для заливки ленточного фундамента, бетонные кольца, профнастил, электрооборудование, сантехника, двери, окна, много саморезов, уголков и прочих метизов.

Лошадка-улыбака. Всегда рада гостям. Фото: Нина ЮШКОВА

— Может быть, у кого-то остались эти материалы, или есть возможность приобрести со скидкой? Пожалуйста, сообщите о такой возможности. Хотелось бы к началу строительства подготовить все необходимое, чтобы стройка не простаивала, и «Аврора» смогла быстрее вернуться к прежнему режиму своей деятельности, — просят в конном центре. — Будем благодарны каждому за помощь и обязательно отблагодарим вас своими безвозмездными услугами!

КСТАТИ

Благотворительную помощь можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2022 5921 3589 или по номеру телефона +79128628292 (НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА Д.). По этому же номеру можно задать все вопросы.

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