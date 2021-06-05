В Коми вернулась летняя погода

Фото: Галина Созонова

5 июня в южных районах Коми ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Температура ночью +8...+13, днем +23...+28°С.

В северных районах Коми синоптики обещают переменную облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке – порывами 15-18 м/с. Температура ночью +7...+12, днем +20...+25, местами +13...+18, на крайнем севере-востоке ночью +1...+6, днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре 5 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +26...+28°С, сообщает Коми ЦГМС.

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