В Коми коронавирусом заразились еще 36 человек за сутки

Никто в Коми не умер от коронавируса за последние сутки.
Фото: Нина ЮШКОВА
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 июня в России - 9 145 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 36 новых случаев.
Сейчас в республике 44 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, новых смертей за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 42 891 человек (за сутки выздоровел 41 пациент).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19
Чего ждать после вакцинации? (подробности)