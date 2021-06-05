В Коми коронавирусом заразились еще 36 человек за сутки

Никто в Коми не умер от коронавируса за последние сутки. Фото: Нина ЮШКОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 июня в России - 9 145 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 36 новых случаев.

Сейчас в республике 44 319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 968 пациентов, новых смертей за сутки не зафиксировано. Выздоровели от вируса 42 891 человек (за сутки выздоровел 41 пациент).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19

Чего ждать после вакцинации? (подробности)