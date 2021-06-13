«Оставила все»: жительница Коми сбежала с маленьким ребенком от мужа-тирана

Фото: Алексей ЖИРУХИН

Уроженка Коми Ксения А. (имя изменено, - прим.ред.) покинула Воркуту в 2009 году и переехала в Анапу. Это был не запланированный переезд, а настоящее бегство. Девушка вместе с двухлетним сыном бросили родной край, родственников и квартиру из-за муж-тирана Ксении.

Мужчина долгое время превращал жизнь молодой женщины в ад – побои, ругань, ревность. В какой-то момент Ксения решила, что с нее хватит. Она собрала необходимый минимум и заявила мужу, что поедет с сыном на море, в отпуск. Как ни странно, мужчина отпустил близких без всяких сомнений. Больше в этот дом Ксения не вернется, хотя и захочет после стольких лет. Причина проста: квартира будет закрыта на ключ, попасть в нее не удастся.

С тех пор ее жизнь круто изменилась. Женщина задышала полной грудью, воспитывает сына-спортсмена и забыла о кошмаре, который она пережила. А ее мужа посадили в тюрьму на 10 лет. Причины, по которым он оказался за решеткой, Ксения не раскрывает.

Фото: из личного архива Ксении

Эта история так и осталась бы нерассказанной, если бы не турист из России Алексей Жирухин, который оказался в Воркуте. Ему стало интересно, как живет город за полярным кругом.

Во время экскурсии по заброшенным домам он наткнулся в одной из квартир на многочисленные фото, раскиданные по полу. Личные же вещи хозяев остались практически на своих местах: просто складывалось ощущение, что дом бросили впопыхах. Так оно и оказалось.

Фото: Алексей ЖИРУХИН

Историю о своем путешествии и фото он выложил в личный блог. Его пост вскоре увидела Ксения и рассказала Алексею, что произошло 12 лет назад. Сейчас они дружат семьям и тесно общаются. А маленький ребенок с фото, найденном на полу, вырос и стал красивым 14-летним юношей, который живет у моря.

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