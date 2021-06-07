Снег и грозы обещают синоптики в Коми на начало недели

Фото: Сергей Фомин

7 июня в северных районах Коми будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, снег), днем в отдельных северо-восточных районах небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, днем на крайнем северо-востоке местами возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью +3...-2, днем +8...+13, на крайнем северо-востоке +2...+7°С.

В южных и центральных районах Коми ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами синоптики обещают кратковременный дождь, грозу, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью +2...+7, днем +12...+17, местами по югу ночью +8...+13, днем +18...+23°С.

В Сыктывкаре 7 июня будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +18...+20°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре откроют только один санкционированный пляж (подробности)