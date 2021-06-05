Фото: архив КП.

В Сыктывкаре откроют только один санкционированный пляж, где купание будет разрешено - в местечке Кируль. Также оборудуют место отдыха у воды в Эжвинском районе, но купаться там будет нельзя, сообщил руководитель управления ГО и ЧС администрации столицы Коми Олег Атаманюк.

Часто в некоторых городских местах столицы Коми образуются стихийные пляжи с большим скоплением людей: в районе затонского моста, местечке Верхний Чов, Орбите, местечке Кочпон-Чит. Таких мест насчитали шесть. В этих точках решили организовать дежурство спасателей, которые будут патрулировать эти места несанкционированного купания.

Также в 30 местах вдоль берега Сысолы установят таблички, запрещающие купание. Нарушителям грозит штраф от 500 до 1500 рублей.

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