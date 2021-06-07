Синоптики рассказали, когда в Коми вернется тепло

Фото: Константин Черных

На неделе с 7 по 11 июня погодой в Коми продолжит управлять обширный малоподвижный скандинавский антициклон, точнее — его восточная периферия, по которой будут смещаться атмосферные разделы.

Но их влияние будет выражено лишь на северо-востоке региона. На остальной территории обойдётся без существенных осадков, что способствует дальнейшему нарастанию пожарной опасности, уточняют синоптики.

До середины недели, вслед за холодным атмосферным фронтом, на всю республику распространится очередная порция арктического воздуха, из-за чего ночные температуры при облачных прояснениях вновь вплотную приблизятся к ночным заморозкам.

Дневной прогрев составит +16...+21С, на севере-востоке в облачности — не выше +8...+15С, в районе Воркуты в начале недели -1...+4С с осадками, а на юге день ото дня воздух будет прогреваться сильнее, и к концу рабочей недели ожидается уже +25С и выше, сообщает Коми ЦГМС.

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