Проверка масочного режима в Ижме: дисциплинированные продавцы и нарушители-покупатели

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района.

В Ижемском районе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима.

Проверяющие отмечают, что на торговых объектах продавцы и персонал масочный режим соблюдают, рекомендации Роспотребнадзора в большинстве своем выполняют. В магазинах предоставлены антисептические растворы для обработки рук в пульверизаторах, в продаже имеются медицинские маски от 2 до 14 рублей за штуку, для забывчивых покупателей в некоторых торговых объектах подготовлены одноразовые тканевые маски.

Тем не менее, многие представители сферы торговли получили замечания от проверяющих за неправильное ношение маски. Маска должна закрывать рот и нос, и плотно прилегать к лицу, в ином случае ее ношение теряет всякий смысл.

К сожалению, многие покупатели масочный режим нарушают, маски надевают только при приближении проверяющей группы или на кассе, и то после настойчивых просьб кассира.

Напомним, нарушение масочного режима влечет штрафные санкции. Если для покупателя штраф составит от 15 до 50 тысяч рублей (ст. 20.6.1 КоАП РФ), то на предпринимателя - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Рейды мобильных групп будут проводиться на территории района до отмены масочного режима, уточняет пресс-служба администрации Ижемского района.

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