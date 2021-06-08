При поддержке ЛУКОЙЛа в Коми реализуются социальные проекты

Фото: пресс-служба ЛУКОЙЛа

Сегодня в Ухте Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Глава Республики Коми Владимир Уйба обсудили основные направления взаимодействия в области социально-экономического развития региона, вопросы экологической направленности. За время своего присутствия в Республике Компания направила на эти цели свыше 8 млрд рублей. Отремонтировано и построено порядка 150 учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, приобретено и установлено более 40 детских игровых площадок, проведены сотни экологических мероприятий.

В 2021 году на социально-экономическое развитие Республики Коми ЛУКОЙЛ выделит более 500 млн руб. Значительные средства будут направлены на расширение врачебной амбулатории, а также строительство и обустройство детского сада. В населённых пунктах региона будут обустроены сети и система водоподготовки, отремонтированы здания детского дома под размещение школы искусств и интерната. Также в рамках социального партнёрства продолжится строительство многоквартирных жилых домов, реализация ряда благотворительных акций и проектов.

В ходе визита в регион Вагит Алекперов и Владимир Уйба приняли участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтёр» в посёлке Ярега. Объект построен в рамках Соглашения о сотрудничестве между Компанией и Правительством региона. Спортивный комплекс площадью более 4 тыс. кв. м одновременно может принимать около ста человек и включает в себя плавательный бассейн, залы для единоборств, фитнес-зал, тренерские комнаты, раздевалки, гардероб и буфет. В рамках проекта благоустроена прилегающая территория. Также рядом располагаются обустроенный на средства ЛУКОЙЛа сквер со стелой «Пламя» и детской площадкой «Нефтеград».

Вагит Алекперов и Владимир Уйба посетили и новые дома в посёлке Ярега, возведённые в рамках Соглашения между Компанией и Правительством региона. Свои жилищные условия улуч шили 48 семей.

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