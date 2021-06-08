Арктический воздух захватил территорию Коми

Фото: Сергей Анисимов

До середины недели на всю территорию Коми распространится очередная порция арктического воздуха. Из-за чего ночные температуры при облачных прояснениях вновь вплотную приблизятся к ночным заморозкам, объясняют синоптики.

8 июня в Коми будет малооблачно и преимущественно без осадков. Только на крайнем северо-востоке, где до сих пор задержался скандинавский антициклон, ночью и утром выпадет небольшой мокрый снег.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, на северо-востоке – н северо-западный, 7-12 м/с. Температура в северных районах ночью -2...+3, днем +8...+13, на крайнем северо-востоке +2...+7; в южных районах ночью +1...+6, местами заморозки 0...-3, днем +15...+20°С.

В Сыктывкаре 8 июня обещают малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +1...+3, днем +17...+19°С, сообщает Коми ЦГМС.

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