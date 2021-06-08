Река критично обмелела: в Сыктывкаре закрывается переправа в Алёшино

Фото: прокуратура Коми

С 8 июня закрывается переправа в Алёшино, это связано с существенным падением уровня воды в реке. На данный момент отметка равна минус 43 сантиметра.

7 июня паром «Усть-Сысольск» переведён из Алёшино на маршрут «проезд Геологов – Трёхозерка» во избежание посадки на мель. Его заменили два более малых судна «В-114» и «Орбита». Однако в понедельник во время рейсов и они стали испытывать затруднения в перемещении по реке.

В этой связи, а также с учётом прогнозируемого дальнейшего снижения уровня воды, принято решение о прекращении курсирования судов на переправе в Алёшино.

Пассажирские перевозки с 8 июня будут осуществляться паромом «Усть-Сысольск» по маршруту «проезд Геологов – Трёхозёрка».

Расписание автобуса и парома

Между Трёхозёркой и Седкыркещем также с 8 июня запустят бесплатный автобус.

Расписание заказного автобуса

От проезда Геологов с 8 июня будет курсировать бесплатный автобус до остановки «Площадь Габова» (расписание парома и автобусе во вложении). Бесплатный автобус до совхоза «Пригородный» с завтрашнего дня отменяется.

Также на маршруте «проезд Геологов – Трёхозёрка» будет курсировать грузопассажирский паром «Парма». Планируется, что через неделю на этот же маршрут в дополнение выйдет грузопассажирский паром «Дорожник – 24».

Катер В-114 останется в Трёхозерке в качестве дежурного. Судно «Орбита» возвращается на маршрут «улица Пушкина – Сидорполой».

Данные изменения направлены на обеспечение безопасности перевозки пассажиров с учетом изменяющейся обстановки на реке, подчеркивает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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