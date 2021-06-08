Большая игра в Воркуте: Валентин Сопов вновь вернулся во власть после скандальной отставки

Фото: воркута.рф

1 июня на пост председателя контрольно-счетной комиссии Воркуты был назначен Валентин Сопов, сообщает пресс-служба администрации Воркуты. Предыдущий был с позором отправлен в отставку. Фигура нового главы КСП хорошо известна в заполярном городе.

Отметим, что назначение Валентина Сопов с 1 июня официально оформлено задним числом. Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 7 июня 2021 года.

Бывший председатель КСК Воркуты Александр Кочергин был отстранен от должности решением большинства депутатов городского совета на внеочередном заседании 28 мая. Причиной стал отказ бывшего председателя КСК предоставить в Совет города справку о доходах за 2020 год, что является нарушением законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе в Российской Федерации.

Валентин Сопов родился 1 января 1958 года.

Образование: ФГОУ ВПО "Северо-Западная академия государственной службы", 2006.

В декабре 2013 года директор воркутинского МУП «Плодбаза» и местный депутат, возглавлявший в Совете постоянную комиссию по законности, местному самоуправлению и депутатской этике стал главой Воркуты.

Кстати, он и тогда пришел на место подавшего со скандалом в отставку Сергея Говорова.

А его младший брат Юрий Сопов занимал пост председателя Воркутинского горсовета с начала 2011-го и до ноября 2012 года. Затем перебрался в Москву.

После сентябрьских выборов 2015 года Валентин Сопов уступил пост главы города Юрию Долгих. Но остался в Заполярье. И вот снова вернулся во власть. И снова на место со скандалом уволенного предшественника.

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