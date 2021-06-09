Причиной открывшегося нефтяного источника в Ухте стали разведочные скважины

Администрация Ухты продолжает держать на контроле нефтепроявление в районе дома №20 по улице Куратова Фото: Архив "КП"

В Ухте на окраине города забил нефтяной источник, чем вызвал бурное обсуждение среди горожан. Жители Ухты сразу же забеспокоились: не будет ли вреда для экологии и для людей. Однако местная мэрия поспешила успокоить горожан, заверив, что ситуация находится под контролем, а разлив нефти не несет вреда для окружающих.

- Угрозы от нефтепроявлений для населения и попадания в водные объекты нет. На сегодня наша основная задача – обеспечить безопасность жителей и закрыть провал, - заявил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Ухты Владимир Полуянов.

По его словам, сейчас специалисты проводят временную консервацию оголовка и засыпают провал землей. Затем они намерены готовить скважину к ликвидации.

- В Роспотребнадзор направлено письмо о взятии проб около оголовка скважины и в прилегающем жилом массиве, - заключил Полуянов.

Угрозы от нефтепроявлений для населения и попадания в водные объекты нет Фото: Архив "КП"

Он также раскрыл тайну происхождения нефтяного источника. Оказалось, что Ухта «стоит» на старых разведочных скважинах, коих в городе очень много. Иногда они могут себя проявлять таким образом, объяснил Владимир Полуянов.

Напомним, на днях на улице Куратова районе дома №22 в Ухте появилась странная лужа. Булькающий источник с крайне специфическим запахом напомнил горожанам выход нефти на поверхность. Как оказалось, это действительно нефть.

На место выезжали сотрудники управления администрации по делам ГО и ЧС, а также представитель отдела экологии. Теперь нефтяную лужу «мониторит» управление ЖКХ. Вокруг «нефтеносного источника» поставили ограждение.

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