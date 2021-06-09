Последние заморозки: летняя погода возвращается в Коми

Фото: Ян Адамсон

9 июня на территории Коми будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 4-9 м/с, на крайнем севере-востоке западный, 6-11 м/с. Температура в северных районах ночью -1...+4, днем +14...+19, на крайнем северо-востоке +9...+14, в южных районах ночью +2...+7, местами заморозки 0...-2, днем +18...+23°С.

В Сыктывкаре 9 июня будет малооблачно и без осадков. Ветер северо-восточный, северный, 4-9 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +21...+23°С, сообщает Коми ЦГМС.

Синоптики предупреждают: с 9 июня в большинстве южных районов, с 10-11 июня – в большинстве районов Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса).

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