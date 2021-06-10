Лето вернулось в Коми

Фото: Евдокия Пыстина

10 июня на территории Коми будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, на крайнем севере 6-11 м/с. Температура ночью +6...+11, в низких местах до +1, днем +20...+25, на крайнем северо-востоке +12...+17°С.

В Сыктывкаре 10 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный 1-6 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +23...+25°С, сообщает Коми ЦГМС.

Синоптики предупреждают: с 10 в большинстве районов Коми ожидается установление чрезвычайно высокой пожароопасности (V класса).

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