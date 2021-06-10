В Коми прогнозируют новые смерти от пневмонии после майских праздников

Глава Коми Владимир Уйба провёл рабочее совещание по эпидситуации в регионе Фото: Архив "КП"

В Коми замечен всплеск зараженных COVID-19. По словам главного санитарного врача республики Людмилы Глушковой, ситуация с коронавирусом усугубляется уже третью неделю подряд. По ее словам, ухудшение эпидобстановки началось ровно через семь дней после празднования майских праздников.

- В настоящее время эпидситуацию в Коми можно охарактеризовать как ухудшающуюся на протяжении трёх недель с неблагоприятным прогнозом. Ухудшение произошло ровно через семь дней от окончания длинных майских выходных, когда население активно отдыхало, выезжало на природу, посещало различные мероприятия и места отдыха. Ровно через семь дней, а это половина инкубационного периода, мы пошли в рост. Интенсивность прироста заболеваемости – до 20% в неделю, - заявила она во время рабочего совещания по эпидситуации в регионе.

По ее словам, больше всего за этот период заболели дети и старики, а также граждане в возрасте 30 лет. Не радует и статистика по заболеваемости пневмонией. Как заявила Глушкова, в республике скоро начнет расти летальность от инфекции.

- Через неделю у нас начнёт расти летальность. Уровень заболеваемости пневмониями превысил среднемноголетний на сегодняшний понедельник в 1,2 раза, - дала она неутешительный прогноз.

Не исключается, что в Коми вновь введут ограничительные меры, чтобы остановить распространение COVID-19. В свою очередь глава региона Владимир Уйба заявил, что коронавирус можно сдержать лишь при соблюдении масочного режима, а также массовой вакцинации населения.

- В конце концов, если не заботишься о собственном здоровье, подумай хотя бы о жизни и здоровье окружающих, близких и дорогих тебе людей. Надо прививаться, только так мы сможем вернуться к привычной жизни без пандемических ограничений, - заключил он.

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