Власти Коми назвали условие, при котором будет введен новый локдаун

Локдаун может вернуться в Коми в течение двух месяцев Фото: Архив "КП"

В июле в Коми прогнозируется новый пик заражений COVID-19. Об этом стало известно во время рабочего совещания под руководством главы региона Владимира Уйба.

По словам главного санитарного врача Людмилы Глушковой, после майских каникул в республике зафиксировано резкое увеличение инфицированных коронавирусом. Преимущественно заболело молодое население региона, то есть те, кто активно передвигался по республике, уточнила врач.

Власти также заявили, что при усугублении эпидситуации и медленных темпах вакцинации будет обсужден вопрос о возвращении ограничительных мер, способствующих предотвращению распространения вируса. Однако, по словам главы Коми, это последнее, что они хотели бы делать.

Владимир Уйба выразил надежду на то, что жители Коми будут активнее прививаться и продолжат соблюдать правила безопасности: ношение масок в общественных местах, соблюдение соцдистанции и правил личной гигиены.

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