Южный ветер вытеснил арктический воздух из Коми

Фото: Марина Залесская

11 июня практически на всей территории Коми синоптики обещают отсутствие осадков. И только на крайнем северо-востоке будет облачно с прояснениями и небольшой дождь.

Юго-западный и западный ветер повсеместно – от южных до северных границ республики – выдавил арктический воздух. А с ним ушли и ночные заморозки.

В Сыктывкаре 11 июня температура ночью +6...+8, днем +25...+27°С. В Воркутинском районе температура ночью +6...+11, днем +13...+18°С. Теплее всего в Усть-Цильме: там воздух прогреется до +28.

На остальной территории Коми температура ночью +7...+9 днем +2...+26°С, сообщает Коми ЦГМС.

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