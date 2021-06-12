Заболеваемость ковидом в Ухте выросла почти в 10 раз

Фото: архив КП

Резкий скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксирован в Ухте. При этом вакцинацию прошли всего четверть горожан. Зато масочный режим нарушается повсеместно.

«Темпы прироста количества заболевших за период с 19 по 22 недели составляет с 7,7% до 75%. В ухтинской городской больнице увеличен коечный фонд», - озвучили пугающие данные на заседании местного оперштаба 11 июня.

На данный момент в больницах находится 116 человек с диагнозом COVID-19 и небольничной пневмонии лечатся пациентов. Тяжелая форма заболевания – у 10. Более 50% - пациенты старше 60 лет.

Вакцинацию прошли 12 842 горожан, это всего около 25% от числа тех, кому она необходима. При этом отмечается массовое нарушение масочного режима: с начала года составлены 322 протокола.

В связи с этим решено было отменить в День России, 12 июня, торговлю на улицах Ухты, сообщает пресс-служба администрации города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми наблюдается резкий всплеск заражений COVID-19 (подробности)