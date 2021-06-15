Глава Коми объяснил смысл своей фразы «Для вас я – Путин»

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба объяснил смысл своей скандальной фразы «Да какой Путин? Для вас я – Путин» во время интервью изданию РИА «Новости». По словам главы региона, он хотел донести до жителей Мутного Материка, что вопросы и проблемы, касающиеся региона, должны решаться непосредственно силами республиканских властей, без привлечения федералов.

- Я действительно сказал: «Для вас я – Путин». Сказал, потому что они меня избрали как главу субъекта, высшее должностное лицо. Это означает, что ответственность за проблемы жителей Коми несу я, и решать их надо через меня, а не через президента России, - объяснился Уйба.

Напомним, резонансное видео появилось на видео-платформе YouTube в конце мая этого года. Тогда глава Коми отправился в рабочую поездку к месту разлива нефти. Местные жители, которые захотели решить свои проблемы заявили, что намерены обратиться напрямую к президенту России Владимиру Путину и попросить помощи у него. Тогда и была произнесена ставшая уже мемом фраза.

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