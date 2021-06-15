Сыктывкарцам предлагают бесплатно провериться на антитела к COVID-19

Фото: архив КП

С 14 июня жители столицы Коми могут бесплатно провериться на антитела к COVID-19, сообщила Сыктывкарская городская поликлиника №3.

Воспользоваться услугой могут три категории горожан. Первая: переболевшие коронавирусом более шести месяцев назад. Вторая: желающие сделать прививку могут перед вакцинацией проверить уровень антител к инфекции. Третья: получившие прививку «ЭпиВак» могут оценить свой иммунитет к ковиду через 42 и 90 дней после иммунизации.

Чтобы получить направление на исследование, надо обратиться в кабинет 225 в поликлинике по улице Коммунистическая, 41 (с 13:00 до 14:00).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 55 человек заразились COVID-19 за сутки

В республике вновь побит месячный рекорд по заболеваемости (подробности)