Глава Коми Владимир Уйба: «Я все-таки заболел коронавирусом»

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Сегодня, 16 июня, в 0:13 глава Коми Владимир Уйба объявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о положительном тесте на ковид.

Свое видеообращение к жителям республики он записал, находясь в палате Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре.

«Я все-таки заболел коронавирусом. Привился «Спутником-V» в феврале этого года. Получил достаточно высокий титр антител. И вот повторное заражение. Состояние удовлетворительное. Высокие цифры ПЦР, поэтому я нахожусь в стационаре», - говорит Владимир Уйба.

Он подчеркивает: если бы не прививка, заболевание протекало бы в очень тяжелой форме. Потому результаты ПЦР показали высокий уровень заражения.

«Инфекция ведет себя крайне нелинейно и непредсказуемо. Поэтому обязательно надо прививаться. Даже если вы заболеете после этого, не будет осложнений. Носите маски. Я носил, но, тем не менее, видимо, на фоне снижения иммунитета, заболевание пробило», - говорит глава Коми.

Он просит беречь себя и окружающих, соблюдать масочный режим. Тем более, что в Коми сейчас наблюдается резки подъем уровня заболеваемости. Открываются новые койки.

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