Город в Коми массово избавляется от ветхих построек

Фото: pechoraonline.ru

В июне в Печоре освобождают от ветхих построек и железных гаражей целый квартал. Деньги на зачистку города от бесхозных построек выделили из районного бюджета.

Речь идет о территории между улицами Н. Островского, Московская, Железнодорожная, Октябрьская.

Фото: pechoraonline.ru

Администрация района уже объявила, что до 30 июня владельцы могут забрать все необходимое из деревянных сараев и вывезти, при желании, металлические гаражи, которые располагаются на муниципальных землях.

Фото: pechoraonline.ru

«Строения в границах земельных участков под жилыми домами останутся не тронуты», - уточняют на официальном сайте Печоры. Остальное снесут.

Фото: pechoraonline.ru

На улице Московская процесс уже начался. Депутаты районного совета планируют постепенно освободить от бесхозных построек весь город – по мере наличия денег в бюджете.

Фото: pechoraonline.ru

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