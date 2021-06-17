Город в Коми массово избавляется от ветхих построек

Фото: pechoraonline.ru
В июне в Печоре освобождают от ветхих построек и железных гаражей целый квартал. Деньги на зачистку города от бесхозных построек выделили из районного бюджета.
Речь идет о территории между улицами Н. Островского, Московская, Железнодорожная, Октябрьская.
Фото: pechoraonline.ru
Администрация района уже объявила, что до 30 июня владельцы могут забрать все необходимое из деревянных сараев и вывезти, при желании, металлические гаражи, которые располагаются на муниципальных землях.
Фото: pechoraonline.ru
«Строения в границах земельных участков под жилыми домами останутся не тронуты», - уточняют на официальном сайте Печоры. Остальное снесут.
Фото: pechoraonline.ru
На улице Московская процесс уже начался. Депутаты районного совета планируют постепенно освободить от бесхозных построек весь город – по мере наличия денег в бюджете.
Фото: pechoraonline.ru
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