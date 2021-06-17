Из-за роста заболеваемости COVID в Коми развернули дополнительные койки

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В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Коми развернули дополнительные койки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В последние недели в Коми регистрируют от 35 до 60 случаев заболевания коронавирусом в день. Для того, чтобы обеспечить каждого пациента необходимой медицинской помощью, в регионе расширяют коечную мощность больниц, работающих с этой болезных. В настоящее время дополнительные койки открываются в Сыктывкаре и Ухте.

Дополнительные койки развернуты на базе стационарного отделения Республиканского кожно-венерологического диспансера в Сыктывкаре. Туда попадают пациенты с нетяжелыми формами коронавируса. Это учреждение уже было перепрофилировано под пациентов с короновирусной инфекцией в прошлом году.

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