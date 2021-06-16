Число зараженных коронавирусом за сутки в Коми перевалило за 60 человек

Федеральный штаб озвучил реальную картину с коронавирусом в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми продолжается сохраняться напряженная обстановка с распространением COVID-19. Федеральный штаб наблюдает за эпидситуацией в регионах и информируют об изменении показателей каждый день.

Так, в Коми за минувшие сутки количество инфицированных выросло на 63 человека. Общее число зараженных, по состоянию на 16 июня, составляет 44 811 человек. Из них 43 630 сумели побороть болезнь за все время пандемии (+39 за прошедшие 24 часа).

Число смертей от вируса составляет 968 человек.

Ранее власти Коми сообщили, что в ближайшем времени указ о повышенной готовности будет пересмотрен. В республике уже ужесточили контроль над соблюдением масочного режима.

Минувшей ночью также появилась информация о том, что глава региона Владимир Уйба заболел COVID-19. Сейчас руководитель республики находится в больнице.

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