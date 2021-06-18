В столицу Коми 22 июня прибудет «Поезд Победы»

Фото: zen.yandex.ru/life_inspiration

22 июня в столицу Коми прибудет «Поезд Победы». Этот музей на колесах был создан к 75-летию Победы, объехал уже всю страну и продолжает движение.

Непарадный портрет великой эпохи в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах – так характеризуют его создатели.

7 вагонов, в каждом из которых запечатлено мгновение той эпохи: мирная пригородная электричка 21 июня 1941 года, идущий на фронт эшелон, санитарный вагон…

Всего в музее установлено 50 проекторов с видеозаписями, 18 инсталляций, 150 манекенов с реальными прототипами и 12 интерактивных панелей с функцией «тач».

В связи с прибытием музея на колесах 22 июня с 00:00 до 23:59 будет ограничено движение транспорта на привокзальной площади в районе дома № 1 по улице Морозова, сообщает администрация Сыктывкара.

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