«Лучше бы я упал»: отец мальчика, выпавшего из окна в Коми, рассказал подробности инцидента

Фото: из личного архива семьи Мельниковых

В семье Мельниковых (личные данные изменены, - прим.ред.) 19 июня оказалось «черным днем». Из окна пятого этажа многоквартирного дома по улице Некрасова упал их двухлетний сын. Несмотря на то, что высота падения – около 15 метров – была критичной, ребенок смог выжить. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков: врачей делают все возможное, чтобы мальчик скорее поправился.

Как рассказал отец ребенка Андрей, в злополучный день он был с малышом один в квартире: мама ушла по делам. По его словам, он оставил мальчика буквально на несколько минут, чтобы сходить на кухню, но этого хватило, чтобы малец взобрался на подоконник.

- На самом деле, мама на работе, а я буквально на секунду вышел на кухню. Он шустренький у меня, быстро шмыгнул, я и не успел. Лучше бы я упал, - сожалеет о случившемся мужчина.

Он благодарит человека, который поймал его сына во время падения, тем самым, смягчив удар.

- Спасибо спасителю моего сына. Я должен буду ему всю свою жизнь, что угодно для него сделаю, - заявил Андрей.

Однако раскаяние мужчины не растрогало сердца жителей Воркуты. Многие из них обрушились с критикой на родителей малыша, обвинив их в беспечности и невыполнении родительских обязанностей. К тому же, как выяснилось, в день инцидента Андрей был пьян. Он и не отрицает этого факта.

- Ни чему не учат ситуации, что произошли уже до этого случая, что за «родители», - возмущается горожанка Антонина Х. в социальных сетях.

На это Андрей лишь отвечает, что никто от этого не застрахован, они с женой до конца дней будут корить себя за произошедшее.

Сейчас ребенок, по словам отца, находится в больнице. Его самочувствие оценивается как стабильно среднее.

- С ребенком все хорошо, - заключил Андрей.

Сейчас по данному факту следственным комитетом проводится проверкка.

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