В последний день старого года в Коми будет ветрено

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Синоптики Коми рассказали о характере погоды в республике 31 декабря. Метеорологи рассказали, что температура воздуха опустится максимально до -20°С. Ожидается также умеренный снег и порывы ветра.

По данным ЦГМС, в регионе будет преимущественно облачно. Ветер в Коми придет южный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью днем -10...-15, на севере местами -15...-20°С.

В Сыктывкаре также ожидается днем небольшой снег, температура ночью упадет до -14...-16, днем -11...-13°С.

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