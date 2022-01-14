Суточный прирост заболевших коронавирусом в Коми составил сто человек

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В Коми озвучили свежие данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как уточняет оперштаб, за последние сутки в России выявлено 23 820 случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

Суточный прирост инфицированных в Коми составил 100 человек, 98 704 - с начала пандемии. Выздоровело 427 пациентов (85 638 человек за все время). За все время пандемии было зафиксировано официально 2 705 летальных исходов в результате осложнений, вызванных коронавирусом. За последние 24 часа болезнь забрала жизни 15-ти пациентов.

Между тем, Глава Коми прокомментировал ситуацию с коронавирусом в республике. Владимир Уйба назвал прогноз "неутешительным". По словам руководителя региона, в ближайшие 2-3 месяца в республике будет стабильный рост заболевших коронавирусной инфекцией.

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