В субботу в Коми до -20 градусов

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В субботу, 15 января, в Коми будет облачно с прояснениями и небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -20 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями и небольшой снег. Утром и днем местами ожидается туман. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. В Воркуте ожидается ветер со скоростью 8-13 м/с, ночью и утром порывы достигнут 15-18 м/с. Кроме того, в Заполярье ожидается метель. Температура ночью и днем составит -14…-9, а при прояснении похолодает -20…-15 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют южный и юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит -15...-13 градусов, а днем потеплеет до -11.

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