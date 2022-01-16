В воскресенье в Коми до -27 градусов

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В воскресенье, 16 января, в Коми ожидается небольшой снег, минимальная температура воздуха составит -27 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В республике ожидается небольшой снег, на крайнем северо-востоке без существенных осадков. Синоптики прогнозируют юго-западный и северный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит -19...-14 градусов, а при прояснении похолодает до -27. В крайних западных районах -15...-10 градусов, местами -23.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью составит -16...-14, а днем потеплеет до -11.

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