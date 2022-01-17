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Общество17 января 2022 4:15

В Коми пообещали сильный ветер и температуру воздуха днем до -24°С

Минувшая ночью была достаточно морозной – -33°С
Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики сообщили прогноз погоды в Коми на 17 января. По информации метеорологов, в республике ожидается снег, порывистый ветер, туман, изморозь и гололедица.

По данным ведомства, в дневное время суток будет облачно и снежно. В отдельных районах пообещали туман и изморозь. Скорость ветра по прогнозу будет достигать на востоке 2-7 м/с, на западе 6-11 м/с. Температура на основной территории -10...-15, при прояснении до -19...-24, на юго-западе и на крайнем юге – -4...-9°С.

В Сыктывкаре будет облачно, временами пройдет небольшой снег. Ожидается также гололед и ветер со скоростью от 5 до 10 м/с. Температура днем -6...-8°С.

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