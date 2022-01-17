«Помогает всем престарелым»: в столице Коми работник общественного транспорта стремительно завоевывает уважение горожан

Фото: сообщество "Подслушано Сыктывкар"

Кондуктор автобуса №174 вызвал шквал восхищения у жителей Сыктывкара и Выльгорта! Сегодня в соцсетях горожане опубликовали пост благодарности в адрес молодого мужчины, который своим отношением к работе и пассажирам вызвал море позитивных эмоций.

Обычно на просторах Интернета встречаются посты, где описывается хамское отношение в местах оказания услуг. Так, в том году14-летняя девочка подверглась в столичном автотранспорте хамству и грубости со стороны кондуктора. Тогда сотрудник автобуса №44 громко и вслух оскорбила ребёнка перед всеми пассажирами автобуса, девочка в итоге вернулась домой вся в слезах. Кондуктор тогда была уволена.

Сейчас же, удивительно, все наоборот!

- Когда ехала на автобусе №174, все наблюдала за работой кондуктора. Такой вежливый, спокойный, тактичный молодой человек. И самое главное, что бросилось в глаза, он помогал всем престарелым подниматься и выходить из автобуса. Ответственно выполнял свою работу. Вот бы у кого обучиться кондукторам! – написала анонимный пользователь.

Женщина в своем обращении извинилась перед мужчиной-кондуктором, что сфотографировала его без разрешения.

– Мне иногда приходится ездить на работу в автобусе. И, к сожалению, часто сталкиваюсь с неприятностями: то кондуктора, то водители. Да и сами пассажиры такие грубияны. Порой свой негатив и плохое настроение выливают на всех и всюду. И поэтому я стараюсь сразу уткнуться в телефон, чтобы не испортить себе настроение... – пояснила она в посте.

Пост за час после выхода пост набрал более 130 лайков, в комментариях пишут:

– Хорошее воспитание видимо у парня, молодец! – прокомментировала Ольга Титова.

– 174-лучший маршрут. Автобусы чистые, график соблюдают, кондукторы вежливые, – пояснил Виктор Стальмаков.

– Супер, отлично, класс! – дала свою оценку Ольга Морозова.

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