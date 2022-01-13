В Сыктывкаре с 20 января подорожает проезд в автобусах

Фото: пресс-служба Комитета Коми по тарифам

Со следующего четверга, 20 января, в Сыктывкаре повысится стоимость проезда на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Коми по тарифам.

В Сыктывкаре имеются маршруты как с регулируемыми, так и с нерегулируемыми тарифами. Комитет устанавливает тарифы только на маршрутах, где имеется регулирование тарифов. ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» повысило стоимость проезда до 30 рублей. Новый тариф начнет действовать ровно через неделю. Последний раз проезд дорожал в 2019 году. Нынешний рост стоимости связан со снижение объема перевозки пассажиров из-за пандемии. При этом у предприятия росли постоянные расходы. Уточняется, что речь идет о зарплате, отчислениях и накладных расходах.

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