Глава Коми распустил правительство республики

Фото: пресс-служба администрации главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба принял решение распустить республиканское правительство. Об этом стало известно сегодня, 17 января, во время пресс-брифинга. Отмечается, что новый кабмин возглавила Эльмира Ахмеева.

По словам руководителя региона, прежний состав правительства сделал большую работу, однако для достижения высоких экономических задач в период пандемии, нужно обновление. Он выразил надежду на то, что новые министры выведут республиканскую экономику на новый уровень.

- Была проведена большая и системная работа. Помимо выполнения первоочередных задач, связанных со стабилизацией экономики в условиях пандемии, выполнением всех социальных обязательств, Правительство республики уделяло огромное внимание решению стратегических задач. Была заложена крепкая основа для будущего поступательного развития, сделан большой задел для дальнейшего движения вперед. Мы пересмотрели Стратегию социально-экономического развития региона. Основные направления работы по восстановлению экономики, росту деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса вошли в Инвестиционное послание и Инвестиционную декларацию Республики Коми, - сказал Уйба.

По его словам, первоочередная задача обновлённого состава Правительства республики – вывести экономику на качественно новый уровень по пути развития обрабатывающих производств, производств с высокой степенью переработки добываемого сырья и природных ресурсов. Это нашло отражение в одобренном на федеральном уровне Плане диверсификации экономики Республики Коми на период 2021-2026 годы. В документ вошли 50 крупных инвестиционных проектов, по которым планируется к 2026 году привлечь в экономику региона 150 млрд рублей частных инвестиций в неугольные отрасли и создать новые рабочие места.

- Это позволит вывести регион на принципиально новый уровень развития, станет основой для экономического роста отраслей, в числе которых – перспективные для республики лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство, добыча рудных и неметаллических полезных ископаемых. Отдельного внимания требуют механизмы повышения качества жизни населения республики, в том числе развитие сфер социальной защиты и здравоохранения, благоустройство городской среды и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, чтобы люди хотели жить и работать в республике, - заявил Владимир Уйба.

Новый состав Правительства Республики Коми будет объявлен дополнительно. До тех пор члены кабмина продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.

- Полномочия Председателя Правительства в период формирования нового состава будут возложены на Эльмиру Ахтямовну Ахмееву, - объявил глава Коми Владимир Уйба.

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