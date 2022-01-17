Скончалась второй омбудсмен Коми Людмила Завьялова

Фото из личного архива Людмилы Завьяловой

В Коми умерла Людмила Завьялова - вторая омбудсмен Коми. О кончине женщины сообщил общественник Игорь Сажин в социальных сетях со ссылкой на супруга Бориса Завьялова.

По словам Сажина, Людмила Васильевна была одним из сильнейших правозащитников Коми. Он принес свои соболезнования семье и пожелал сил и терпения близким.

- Умерла Людмила Васильевна Завьялова, второй омбудсмен Республики Коми. Она создала в Коми крае движение Солдатских матерей и была одним из сильных омбудсменов республики. Очень жаль, очень, очень жаль, - написал Сажин.

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