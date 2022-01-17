Почему правительство Коми отправлено в отставку

Фото: пресс-служба админстрации главы Коми

Сегодня, 17 января, в Коми правительство республики ушло в отставку. О неожиданном решении сообщил руководитель региона Владимир Уйба. Он объяснил, почему подписал соответствующий указ.

- Отставка регионального кабмина связана со стратегическими задачами развития, которые предстоит решать уже новой команде. Прежде всего это диверсификация экономики и реализация Программы социально–экономического развития региона, по поручению Президента России ее необходимо утвердить не позднее марта 2022 года, - заявил глава.

Он поблагодарил бывших министров за плодотворную и продуктивную работу, которые они проводили в течение своей службы. Уйба также выразил надежду, что новая команда выведет Коми и ее экономику на другой уровень.

К слову, новых членов правительства руководитель республики не объявил, но обещал это сделать в ближайшем будущем. Сейчас все министры будут работать с приставкой «исполняющие обязанности».

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