Как и когда будет сформирован новый состав правительства Республики Коми после отставки

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Новые члены правительства Коми будут объявлены в ближайшее время. Об этом заявил руководитель региона Владимир Уйба, который ранее подписал указ о роспуске республиканского кабмина.

- Новый состав Правительства Республики Коми будет объявлен дополнительно, - сказал он.

Пока все члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности, уточнил глава. Он также заявил, что руководство правительством временно возложено на министра экономики Коми Эльмиру Ахмееву.

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