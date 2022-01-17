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Политика17 января 2022 10:55

Как и когда будет сформирован новый состав правительства Республики Коми после отставки

Эльмира Ахмеева возглавила правительство Коми после отставки
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: vk.com/pressrkomi

Фото: vk.com/pressrkomi

Новые члены правительства Коми будут объявлены в ближайшее время. Об этом заявил руководитель региона Владимир Уйба, который ранее подписал указ о роспуске республиканского кабмина.

- Новый состав Правительства Республики Коми будет объявлен дополнительно, - сказал он.

Пока все члены правительства будут работать в статусе исполняющих обязанности, уточнил глава. Он также заявил, что руководство правительством временно возложено на министра экономики Коми Эльмиру Ахмееву.

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