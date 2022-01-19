В Коми пообещали порывы ветра до 13 м/с

В ЦГМС региона сообщили, что 19 января в республике ожидается порывистый ветер и снег. Температура воздуха максимально днем опустится до -17°С.

Синоптики проинформировали, что в Коми будет облачная погода и небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут до 13 м/с. Температура днем составит -7...-12, на крайнем северо-востоке – -12...-17°С.

В Сыктывкаре 19 января также будет облачно и снежно. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Температура днем -8...-10°С.

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