На детях синяки и ссадины: в Коми сняли на камеру издевательства над дошколятами в детском садике

В детсаду грядут проверки. Фото: архив КП.

В Сыктывкаре разгорается скандал из-за видео, на котором запечатлено, как якобы сотрудник детского сада издевается над ребенком. Дошкольное учреждение №99 в одночасье обрело дурную славу. На кадрах видно, как женщина в довольно грубой форме снимает с воспитанника колготки. В ситуации разбиралась «Комсомолка».

По словам очевидицы, во время агрессивных движений сотрудницы дошкольного учреждения в помещении находится и другой работник детсада, который на действия коллеги никак не реагирует. Часть неприятной сцены и попала на видео «скрытой камеры» обеспокоенного родителя.

Автор видео посчитал, что работница образовательного учреждения подвергает детей насилию и тут же написал заявлению в полицию. В пресс-службе УМВД по Сыктывкару факт подачи заявления «КП-Коми» подтвердили.

Воспитательницу обвиняют в жестоком обращении с детьми. Скрин видео.

— Заявление было принято. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, — подчеркнули в ведомстве.

Уже позже, после того как история получила общественный резонанс, очевидица происшествия добавила в своем Инстаграме, что воспитателя уже уволили. После того, как эта история стала резонансной, очевидице происшествия написали другие матери, которые отметили, что это не первый случай подобного обращения в детском саду №99. Другие родители замечают на своих детях синяки и ссадины — после посещения садика.

Еще одна мама рассказала, что её двухлетняя Женя ходила всю прогулку в мокрой одежде, но работницы детсада даже не обратили внимания.

– Вчера мы пришли за ребенком и, оказывается, что вся прогулочная одежда у ребенка мокрая. Ребенка вывели на прогулку без подгузника, хотя подгузник был приготовлен. Ребенок на прогулке описался. На улице было – 10 градусов, плюс ветер. И я не представляю, сколько она там в мокром ходила, – рассказала женщина.

Обеспокоенные мамы и папы добились от заведующей садика извинений и обещания отстранить женщину от работы. Руководство пыталось отстоять сотрудницу, называя ее опытным специалистом, но родители стояли на своем и даже написали коллективную жалобу.

В столичной мэрии сообщили, что материалы находятся у специалистов из профильного управления на рассмотрении и оценке. Будет проводиться служебная проверка.

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