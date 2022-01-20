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Общество20 января 2022 9:02

В Сыктывкаре полиция заинтересовалась «издевательствами» над воспитанниками детсада

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Сыктывкаре разгорается скандал из-за видео, на котором запечатлено, как якобы сотрудник детского сада издевается над ребенком. На кадрах видно, как женщина в довольно грубой форме снимает с воспитанника колготки.

Автор видео посчитал, что работница образовательного учреждения подвергает детей насилию и написал заявлению в полицию. В пресс-службе УМВД факт подачи заявления «КП-Коми» подтвердили.

- Заявление было принято. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, - подчеркнули в ведомстве.

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