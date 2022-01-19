В Коми спасатели помогли запертому в квартире малышу

Фото: архив КП

В Ухте мальчик 2020 года рождения остался запертым в квартире, и ему помогли спасатели.

Инцидент произошел понедельник, 18 января, в доме №9 на Чибьюском переулке. Женщина вышла из квартиры, расположенной на первом этаже, и не взяла с собой ключи. В какой-то момент дверь захлопнулась, и внутри остался сын 2020 года рождения. Уточняется, что мальчик находился в квартире один.

Ухтинка вызвала спасателей, и те забрались в помещение через форточку. Как передает «Комиинформ», после этого они открыли дверь изнутри.

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