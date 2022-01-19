В Коми число зараженных коронавирусом выросло на 178 человек

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В КОми продолжают фиксировать стремительное увеличение числа зараженных ковидом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

По состоянию на 19 января, в республике зарегистрировано 99 395 случаев заболевания коронавирусом. Это на 178 случаев больше, чем было сутками ранее.

Также обновился и показатель смертности. Минувшую ночь не пережили еще два пациента. За все время пандемии жертвами инфекции стали 2 727 человек.

Традиционно в Коми выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. За сутки из больниц выписано 673 человек, за все время - 88 598.

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